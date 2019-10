Met de opstalverzekering verzeker jij jouw onroerende zaken in Volendam

Je kan schade oplopen aan jouw woning en de onroerende zaken die daarbij horen. Hiervoor kun je de alom bekende aansprakelijkheidsverzekering alleen niet gebruiken, aangezien dit alleen gebruikt kan worden voor roerende zaken, oftewel spullen die verplaatsbaar zijn. Voor spullen die niet te verplaatsen zijn doordat ze aard- en nagelvast zijn heb je een zogenoemde opstalverzekering nodig. Hierbij kun je denken aan het huis zelf, maar ook aan een keuken, een schutting, een schuur, et cetera.



De opstalverzekering wordt over het algemeen bepaald op basis van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om op dezelfde locatie een nieuw huis te bouwen dat vergelijkbaar is aan de woning dat er op het moment staat. De herbouwwaarde wordt berekend op m3, wat de inhoud van het woonhuis is, te vermenigvuldigen met een vastgestelde herbouwwaarde per kubieke meter. Hier vallen de fundamenten overigens niet onder. De delen waarop het gebouw is gebouwd, wat dus onder de laagst begaanbare vloer ligt, vallen niet onder het begrip woonhuis. Hierdoor moet je de fundamenten apart verzekeren als je dit wilt. Dit is aan te raden, aangezien het een grote kostenpost kan worden als de fundamenten daadwerkelijk beschadigd raken.

De opstalverzekering heeft vaak vier soorten dekkingen, te weten de branddekking, de uitgebreide gevarendekking (UGV), de uitgebreide gevarendekking plus (UGV+) en de allriskdekking. Het laatste type is natuurlijk de meest uitgebreide variant. Het is verstandig om de allriskdekking af te sluiten, al kan de uitgebreide gevarendekking plus ook nog wel. Deze beide vormen van de opstalverzekering dekken namelijk de meest voorkomende schades, zoals brand, omvallende bomen en blikseminslag. Soorten schade die minder vaak voorkomen zijn met de allriskdekking dus ook verzekerd, al verschilt dit per aanbieder.

Hierdoor is het verstandig om de voorwaarden goed door te lezen, zodat je precies weet waar je voor bent verzekerd. Een opstalverzekering vergelijken is hierom ook zeker aan te raden, zodat je precies weet welke optie het beste is voor jou. Hier kun je tevens kijken naar de hoogte van de premie voor de woonhuisverzekering, zo wordt de opstalverzekering ook vaak genoemd. Er zijn overigens veel afhankelijkheden bij een zo een dekking, waardoor het lastig is om te voorspellen wat je per maand zult moeten betalen. Gemiddeld betaal je 325 euro per jaar voor een huis met een herbouwwaarde van 250 duizend euro. Toch kan dit bedrag bij jouw woning anders zijn, het is dus zeker verstandig om alle opties te vergelijken.