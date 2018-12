Mooie Kerstviering van de Nicolaasschool

Al vele jaren vindt er op donderdagavond, in de week vóór de kerstvakantie begint, een Kerstviering plaats van de Sint Nicolaasschool in de Mariakerk. Door groep 7 was voor deze Kerstviering de kindermusical “Het meisjes met de zwavelstokjes” ingestudeerd. Dit sprookje van Andersen gaat over een arm meisje dat tijdens Oudejaarsavond probeert om zwavelstokjes (lucifers) te verkopen, om zo aan wat eten te kunnen komen. Tussen het spel door werden door alle groepen van de Nicolaasschool met enthousiasme liedjes gezongen voor het altaar.