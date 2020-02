Partnercontent

Naast je fysieke winkel in Volendam ook online je producten verkopen: zo werkt dat

Al jarenlang run je een succesvolle, fysieke winkel, naar desondanks wordt het vanwege de gestage opkomst van webwinkels steeds moeilijker om te overleven. Waar menig mens een voorkeur heeft voor het aanschaffen van producten in een fysieke winkel, neemt online winkelen steeds vaker de overhand. Je wil de producten uit jouw fysieke winkel nu dus ook online aanbieden, maar hoe werkt dat?

Binnen het huidige winkelklimaat is het een pré om offline en online bij elkaar te brengen. Een webwinkel kan een goede manier zijn om jouw klantenbestand een boost te geven en het hebben van zowel een fysieke – als online webwinkel vormt geen conflict, maar zal juist in je voordeel zijn. Bij het succesvol lanceren van een webshop komt echter wel het een en ander kijken. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de volgende aandachtspunten:

Kies het juiste softwaresysteem of e-commerceplatform

Is het softwaresysteem of e-commerceplatform dat jij gekozen hebt gebruiksvriendelijk? Wanneer je deze vraag met een volmondige ja kunt beantwoorden, zit je goed. Het gebruiken van een gebruiksvriendelijk systeem zal je veel tijd besparen bij het uitvoeren van basishandelingen, zoals het toevoegen of verwijderen van producten, het verwerken van bestellingen én het toevoegen van (ook niet geheel onbelangrijk) betaalmethodes. Een voorbeeld van een gebruiksvriendelijk CMS-systeem is Shopify Dropshipping Nederland. Met de ‘dropshipping’ methode is het tevens mogelijk om te verkopen zonder de voorraad in handen te hebben.

Kies tussen een hosted-omgeving of een open source

Als je voor een open source kiest is de broncode openbaar en gratis. Dit houdt in dat je site vrijblijvend te downloaden is. Kies je voor een hosted-omgeving? Dan betaal je meestal in de vorm van abonnementskosten aan een hostingprovider. Voorbeelden hiervan zijn https://nl.wix.com/, https://wordpress.com/start/site-type (mits je de geüpgraded versie gebruikt) en https://www.squarespace.com/. Je kunt hierbij kiezen voor een standaard template, maar je kunt ook kiezen voor maatwerk. Dit zal je een klein zakcentje kosten, maar dan ben je wel de trotse eigenaar van een unieke webwinkel die beschikt over een lay-out die ook nog eens goed past bij jouw fysieke winkel.

Verdiep je in SEO

Een webwinkel is pas van toegevoegde waarde wanneer hij goed vindbaar is voor vaste, nieuwe én potentiele klanten. Maak daarom gebruik van SEO oftewel: search engine optimalization. Voer een zoekwoordenonderzoek uit, zorg dat de producten in jouw webwinkel zijn voorzien van de meest gezochte keywords, maak gebruik van pakkende metabeschrijvingen én profiteer daarnaast van sociale media door advertenties, acties, reviews en relevante informatie te delen. Hierdoor wek je de interesse van nieuwe en potentiele klanten op, maar breng je je fysieke winkel ook nog eens onder de aandacht van vaste en regionale klanten.

Zorg voor duidelijke productbeschrijvingen

Zorg dat de productbeschrijvingen onder jouw producten, beknopte, heldere productteksten zijn die de kern van zowel jouw webwinkel als het desbetreffende product raken. De beschrijving moet de potentiele klant een goed beeld geven van het item dat hij overweegt aan te schaffen. Maak hierbij gebruik van keywords die relevant zijn aan het product, zodat de klant genoeg informatie heeft over het artikel. Heb je geen affiniteit met het schrijven van (product) teksten? Huur dan een copywriter of tekstschrijver in, zodat deze productbeschrijvingen netjes én SEO geoptimaliseerd zijn. Het uitbesteden van deze taak vergroot de kans op verkoop en zorgt daarnaast voor een betere vindbaarheid van jouw producten.