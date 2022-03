Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in de Meermin Edam

De vluchtelingen die vanuit de Oekraïne naar onze gemeente komen worden in eerste instantie opgevangen in de Meermin in Edam. Het voormalige verzorgingshuis beschikt over zo’n 70 kamers waarin vluchtelingen ondergebracht kunnen worden. Omdat de huidige eigenaar Vestia, de toekomstige eigenaar de Wooncompagnie, de Zorgcirkel en de gemeente de handen in elkaar hebben geslagen is dit nu mogelijk. Eerder werd bekend dat er in de regio Zaanstreek-Waterland nu 1000 en later nog eens 1000 vluchtelingen moeten worden opgevangen



Deuren staan open

Onze deuren staan open, laat burgemeester Lieke Sievers weten. Sievers: ‘Het is een verschrikkelijk drama dat zich afspeelt. We moeten nu saamhorigheid en solidariteit tonen. We moeten er met elkaar zijn voor de onschuldige ouderen, vrouwen en kinderen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict. Of het nu gaat om bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. We vragen om begrip en vertrouwen erop dat al onze inwoners bereid zijn om mensen te steunen die de zeer ingrijpende ervaring hebben moeten ondergaan van vluchten zonder iets mee te kunnen nemen. Vluchten zonder echtgenoot of partner omdat die voor de verdediging van het land moest achterblijven. Vluchten zonder te weten of je ooit terug kunt naar thuis.’

www.edam-volendam.nl/oekraine

Hoelang de vluchtelingen blijven is op dit moment nog niet bekend. Ook hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk naar ons toe komen is nog niet duidelijk. De gemeente blijft ondertussen in contact met het Rijk om te kijken wat nodig is.

Meer informatie kunt u vinden op www.edam-volendam.nl/oekraine.