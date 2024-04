‘Oeveropug’: Een laatste ode van Gré Hoogland aan Volendam

Volendam loopt massaal uit voor ‘Oeveropug’ van Toneelvereniging Ons Pogen, de nieuwste en tevens laatste productie van de in 2022 overleden toneelschrijfster Gré Hoogland. Het Volendamse publiek wordt op meeslepende wijze een spiegel voorgehouden, met herkenbare personages die voor veel hilariteit zorgen in De Jozef. Maar het stuk biedt meer dan alleen humor; het raakt ook diepe emotionele snaren, waarbij het publiek in ademloze stilte het spel ervaart. Als een geschenk uit de hemel van Gré Hoogland, is ‘Oeveropug’ een niet te missen productie voor iedere Volendammer, een prachtige combinatie van humor en emotie die het publiek nog lang bij zal blijven.

