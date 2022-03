Podobrace zet zich in voor Oekraïne

Oprichter van Podobrace Bill Duin voert actie voor Oekraïne. Hij zet zijn bedrijf in om de slachtoffers van de Oekraïne-oorlog te ondersteunen. Duin is al lang bezig in het werk voor het goede doel. Hij gelooft sterk in ‘wie goed doet, wie goed ontmoet’.

,,Vanuit Podobrace werken wij al veel samen met Aaf Beers en met Portofbrands voor dit werk.” Onder de later opgerichte Gladiator Foundation helpen zij al jaren lang kansarme kinderen in Afrika door onder andere meerdere scholen te hebben gebouwd. ,,Mijn hart ligt echt in het helpen van mensen”, aldus Duin.

,,We hebben honderden thermoshirtjes, kussens en andere (winter)kleding gedoneerd. Bovendien proberen we het nog breder te trekken. Hierin zouden we ook graag meer willen samenwerken met andere Volendamse bedrijven. Daarin geldt hetzelfde als wat we zeiden tijdens de crisis met de mondkapjes, ‘samen staan we sterker!’”