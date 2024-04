Schatplichtig aan ‘de basketbal’

Decennialang leunde basketbalvereniging Volendam op veelal dezelfde schouders, zoals Dick Bond en Wil Jonk. Vorig jaar augustus zwaaiden ze af, na respectievelijk zo’n vijftig en veertig jaar trouw zijn aan de vereniging en ongeremde passie voor het spelletje. Het stokje is enigszins gerustgesteld overgedragen aan een groepje jongelingen, waarvan Rob Smit met zijn slechts 25 jaar de voorzittersrol vervult. Hij is tevens speler van het eerste herenteam, dat in de Tweede Divisie speelt. ,,Ik voelde me verplicht om in te stappen, want als die mannen een stap terug zouden doen, dan kon ook het voortbestaan van de vereniging in het geding komen.”