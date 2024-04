Purmerends paradijs voor fijnproevers

Slijterij Wijnhandel de Druiventuin

Aan de buitenrand van Purmerend, binnen het gezellige Meerland winkelcentrum, ligt een schatkamer voor liefhebbers van whisky’s, wijnen, speciaalbier én unieke drankcadeaus: Slijterij Wijnhandel de Druiventuin. Onder leiding van Hans Steevers, die de winkel eind 1996 oprichtte, is deze slijterij uitgegroeid tot een begrip voor fijnproevers uit de regio en ver daarbuiten.

Als kind van ouders die een gespecialiseerde wijnwinkel runden in het historische centrum van Purmerend, was de overstap van Hans Steevers naar het opzetten van zijn eigen slijterij een logische. ,,Ik ben opgegroeid tussen de wijnflessen,” zegt Hans glimlachend. Deze achtergrond, gecombineerd met ervaring binnen de dranksector van Amsterdam en Zaandam, legde de fundering voor wat de Druiventuin vandaag de dag is. Wat Slijterij de Druiventuin onderscheidt, is het indrukwekkende totaalassortiment. ,,We bieden ruim 200 soorten whisky, een gelijkwaardig aantal wijnen en zeker 100 soorten speciaalbier,” legt Hans uit. ,,De speciaalbiermarkt is voortdurend in beweging, wat ons in staat stelt om regelmatig nieuwe en bijzondere smaken te introduceren. Onze ruime winkel biedt ons de luxe om een breed scala aan producten te huisvesten.”

Cadeaus

De kracht van de Druiventuin schuilt echter niet alleen in het brede assortiment; ook het exclusieve aanbod van geschenken maakt deze slijterij bijzonder. Van samengestelde wijn- en bierpakketten tot luxe verpakte cadeaus en proefflesjes whisky en andere sterke dranken. De diversiteit, samen met een uitstekende service en het continu bijhouden van de laatste ontwikkelingen, maakt de Druiventuin een must-visit voor fijnproevers.

Specifieke producten die kenmerkend zijn voor de slijterij, zijn onder andere de exclusieve wijnen uit de Pfalz in Duitsland. ,,Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het importeren van een achttal wijnen uit deze wijnstreek. Het zijn prachtige, droge Duitse wijnen, zowel wit als rood,” zegt Hans met gepaste trots. Deze eigen import is een mooi voorbeeld van hoe de Druiventuin zich inzet om bijzondere producten aan te bieden die elders moeilijk te vinden zijn.

Voor Hans is het belangrijk om continu te vernieuwen en zijn assortiment af te stemmen op de wensen van zijn klanten. Dit doet hij door nauw samen te werken met groothandels en importeurs, maar ook door zelf op onderzoek uit te gaan. ,,Twee jaar terug hebben we het complete assortiment doorgenomen en de winkel geüpgraded, waardoor de winkel er goed bij staat. Maar we blijven het aanbod verfijnen en verbeteren.”

Uitnodiging

Ook bezoekers uit Edam-Volendam hebben de weg naar de Druiventuin gevonden, aangetrokken door het uitgebreide whisky- en wijnassortiment. Hans nodigt iedereen uit Edam-Volendam en omstreken van harte uit om Slijterij Wijnhandel de Druiventuin te bezoeken.

,,We hopen jullie snel te zien. Laat je verrassen door ons uitgebreide assortiment en onze passie voor bijzondere dranken.” Hans en zijn team staan klaar om je vragen te beantwoorden en hun expertise te delen. Of je nu een doorgewinterde kenner bent of nieuwsgierig naar nieuwe smaken, de Druiventuin biedt een rijkelijk assortiment aan whisky, wijn en speciaalbier.