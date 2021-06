Telefoon abonnement vergelijken

Waar moet je opletten bij het kiezen van een telefoon abonnement?

De prepaid simkaart verdwijnt steeds meer. Veel consumenten kiezen voor een telefoonabonnement. Dit kan de combinatie van een telefoon op afbetaling met een abonnement voor het verbruik van belminuten en mobiele data zijn, maar ook een sim only telefoonabonnement. Een telefoon abonnement vergelijken is steeds makkelijker geworden. Online tools vertellen je over het algemeen binnen een paar minuten welk iPhone 12 abonnement of bijvoorbeeld Samsung Galaxy S21 abonnement het voordeligste is voor jou! Dit wordt bepaald op basis van het beoogde verbruik en de wensen die je zelf vooraf hebt ingevuld in de online tool.



Bepaal vooraf hoeveel mobiele data je nodig hebt

Bij het vergelijken van verschillende telefoonabonnementen zijn er een aantal factoren om rekening mee te houden. Zo is het allereerst verstandig om voor jezelf vast te stellen, welke behoeftes je hebt. Tegenwoordig zit bij vrijwel ieder abonnement een onbeperkt aantal sms’jes. Mede door het feit, dat we nauwelijks nog berichten per sms versturen. Belangrijker zijn het aantal belminuten en aantal gigabytes aan mobiele data. We kijken films op onze telefoon, we streamen muziek en volgen live sportwedstrijden. Voldoende mobiele data is om deze reden essentieel.

Bellen via mobiele data op je telefoon

Moderne technologieën maken het mogelijk om te bellen via je mobiele data. Dit doe je onder meer via een app als Whatsapp of Messenger. Het kan een reden zijn om het aantal belminuten laag te houden en voornamelijk in te zetten op een hoog aantal gigabytes aan mobiele data. De paar keer dat je met iemand belt die geen Whatsapp of Messenger gebruikt, kun je de belminuten verbruiken. Overigens geldt voor abonnementen met een groot aantal gigabytes aan mobiele data vaak standaard al, dat hier onbeperkt bellen onderdeel van is.

Combineer verschillende diensten bij providers

Tot slot kan het interessant zijn om verschillende diensten van providers met elkaar te vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van mobiele telefonie, vast internet thuis en televisie. Een combinatie van deze diensten biedt je het voordeel, dat je profiteert van een korting op de abonnementsprijs. Des te meer abonnementen er binnen je huishouden zijn afgesloten, des te hoger is de korting. Deze korting wordt namelijk per abonnement, in plaats van per huishouden aangeboden. Logischerwijs moeten de abonnementen wel bij dezelfde provider afgesloten zijn. Daarbij krijg je vaak meer mobiele data, of kun je een extra zenderpakket voor de televisie uitzoeken.