WIN Bottertjes MET Bottertjes

#KOOPLOKAAL

#ZETUWNAAMENADRESEROP

Er liggen nog heel veel Bottertjes thuis in de la! GELD waarmee u leuke dingen kunt kopen! Onze Winkeliers ontvangen ze graag van u, juist nu! #kooplokaal #steunelkaar

Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam verloten in de maand april Bottertjes onder alle bestede Bottertjes!

Wat moet u doen om kans te maken?

Koop iets leuks of lekkers voor u zelf of een cadeautje met Bottertjes.

Schrijf thuis alvast duidelijk uw naam en adres op deze Bottertjes.

Vergeten? Vraag uw winkelier om uw naam en adres erop te schrijven.

Uit alle ingeleverde Bottertjes met naam en adres worden elke week prijswinnaars getrokken. Deze winnaars ontvangen Bottertjes voor hun Bottertjes. Dat is mooi meegenomen! Vragen?

Kijk op www.ondernemendvolendam.nl voor meer informatie.

Gewonnen prijzen worden ook nog eens thuisbezorgd!

Geen Bottertjes meer in de la, maar wel kans maken op een prijs?

Koop dan Bottertjes bij de NIVO in Volendam of Tamoil in Edam en besteed deze uiterlijk 24 april om kans te maken op een prijs.

Kom maar op met die

Bottertjes! #kooplokaal #steunelkaar

Benieuwd waar u uw Bottertjes kunt besteden?

Kijk dan op http://www.bottertje.nl

De actie is vandaag woensdag 23 maart gestart.

De trekkingen van de prijswinnaars vinden plaats bij de NIVO op:

• Vrijdag 1 april

• Vrijdag 8 april

• Vrijdag 15 april

• Woensdag 27 april

De actie geldt ook op uitgaven met het Bottertje in Edam!