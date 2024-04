Indrukwekkende shows en uitdagende nummers

‘Yellow a Tribute to Coldplay’ trekt volle zalen

Al jaren zijn de optredens van de Britse Rockband Coldplay een groot spektakel. De combinatie van indrukwekkende lichttechniek, interactie met het publiek en hits zoals ‘Fix You’ en ‘Viva La Vida’ maken de shows onvergetelijk. Dit alles zorgt overigens voor dat Coldplay geen makkelijke band is om te coveren. De leden van ‘Yellow a Tribute to Coldplay’ zijn deze uitdaging aangegaan – met succes! Na optredens door het hele land zullen zij binnenkort nabij Volendam optreden, in de P3 te Purmerend. Door: Jos de Boer

Ruud Nieuweboer, Bas Rutgers, Tom Rutgers, Jack Stroek, Frans Keijzer en Wim Keijzer.

,,Mijn broer Frans en ik spelen al een lange tijd los van elkaar in verschillende bands” vertelt Wim Keijzer. ,,In 2019 besloten wij onze krachten te bundelen, en eens samen te beginnen aan een muzikaal project. Wij houden beide erg van Coldplay, en dus besloten wij een coverband te vormen. Ruud Nieuweboer en Tom Rutgers, waarmee ik ook in de band Almost Famous speel, wilden hier graag aan meedoen. Toms broer Bas raakte ook betrokken bij het project. Ook vroegen wij Jack Stroek om de rol van zanger Chris Martin te vertolken. Kort nadat de formatie compleet was, hadden wij ook onze eerste ‘gig’ al te pakken. Wij zouden namelijk optreden bij Bestival in de PX, op 14 maart 2020.”

Enkele dagen voor dit evenement gooide het coronavirus en de eerste lockdown roet in het eten. ,,Het was een onwerkelijke situatie” vertelt Frans. ,,We hadden ons er zo op verheugd om een geweldige show neer te zetten, en plotseling werd de avond afgelast. We waren geforceerd om dit optreden even in de koelkast te zetten.” Tijdens de pandemie waren de bandleden niet volledig uit het veld geslagen. Zo konden zij muziek maken en opnemen in een studio, en wisten zij tijdens een versoepeling van regels alsnog in aangepaste setting op te treden. ,,In Augustus 2020 gaven wij een ‘zitconcert’ in de Jozef” licht zanger Jack Stroek toe. ,,Het was best een gek gezicht: Wij zetten ons beste beentje voor met een energieke show, maar het publiek bleef stoïcijns zitten omdat men niet op mocht staan. Ondanks deze beperking kregen wij echter wel de indruk dat het publiek ons optreden erg waardeerde, en dat we op het goede spoor waren.”

Sound

Na het einde van de coronacrisis heeft ‘Yellow’ meermaals kunnen optreden. ,,Jack heeft destijds de stoute schoenen aangetrokken en zalen en festivalorganisaties opgebeld” vertelt Wim. ,,Hierdoor is het balletje gaan rollen, en eindigden wij onder meer op Reuring in Purmerend, in de Bullekerk in Zaandam en het plekje Helden in Limburg. Door deze ervaringen hebben wij ontdekt dat er in Nederland een zeer levendige ‘tribute-scene’ is, met name bij verschillende poppodia.”

Op muzikaal vlak is het een heuse uitdaging om het oeuvre van Coldplay te coveren. Dit komt deels door het feit dat er veel verschillende instrumenten gebruikt worden in de muziek. ,,Wij hebben onszelf weleens de ‘veel te veel spullen-band’ genoemd” zegt Frans lachend. ,,Je hebt een hoop instrumenten nodig om de nummers goed te kunnen spelen. Denk hierbij niet alleen aan traditionele drums en (bas)gitaren, maar ook aan drumcomputers, synthesizers en sequencers. Het repliceren van de sounds en het opnemen van backing tracks beschouw ik als een van de leukste aspecten van dit muzikale avontuur.”

Knallende shows

Jack: ,,Waar we ook komen, wij proberen er altijd voor te zorgen dat onze optredens lang in het geheugen gegrift blijven bij het publiek. Coldplay maakt tijdens hun shows veel gebruik van kleuren, die terugkomen bij de kleding van de band en de belichting. Voor de technici hebben wij een vast lichtplan, en qua kleding proberen wij een soortgelijke sfeer en stijl na te bootsen. Ook nemen wij naar elk optreden een grote zak met ballonnen mee. Het publiek reageert er doorgaans leuk op, wanneer deze grote ballonnen door de zaal zweven.” De shows zijn een groot succes, aangezien de boekingen binnenstromen. De agenda raakt al goed gevuld met leuke vooruitzichten.

,,Aankomende zomer spelen wij op enkele festivals, waar wij enorm naar uitkijken” aldus Wim. ,,De eerste boekingen voor 2025 zijn overigens ook al binnengekomen. We gaan ons echter eerst focussen op een optreden in Lelystad op 12 april, en een show in de P3 op de 19e. Wij hopen dat we daar ook aan enkele dorpsgenoten kunnen laten zien wat wij in onze mars hebben.”

De Bullekerk, Zaandam. Foto’s: Robert Gort Photography