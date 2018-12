5 eenvoudige tips om brand in huis te voorkomen

Brand in huis voorkomen, hoeft echt geen hogere wiskunde te zijn. Het begint al met de meterkast opruimen en de schoorsteen laten vegen. Benieuwd wat je nog meer kunt doen? Wij verzamelden de beste brandpreventietips. En vergeet je ook niet een inboedelverzekering af te sluiten?

Voorkom woningbrand – 5 eenvoudige tips

1. Maak het filter van de wasdroger schoon

Als je vandaag één ding schoonmaakt in huis, laat het dan het filter van de wasdroger zijn. Zonder dat je het doorhebt, hoopt hier langzaam een laagje stof in op. Stof is een gevaarlijke combinatie met de verwarmingselementen in de wasdroger. Maak er daarom een gewoonte van om na iedere droogbeurt het filter schoon te maken. Hetzelfde geldt voor het filter van de wasmachine.

2. Laad je telefoon overdag op

De brandweer raadt aan om je telefoon overdag op te laden in plaats van ’s nachts. Door ’s nachts je telefoon op te laden, loop je namelijk het risico dat hij te lang in de lader zit. De accu of batterij kan dan oververhit raken met brand als gevolg. Overdag is de kans veel kleiner dat dit gebeurt. Ook ben je er sneller bij.

3. Ruim de meterkast op

De meterkast is geen plek om modems, routers, handschoenen, paraplu’s en andere frutsels te bewaren. Hoe voller je meterkast is, hoe groter de kans op brand. Je loopt dan het risico dat je modem en router hun warmte niet kwijt kunnen en zo brand veroorzaken. Houd de meterkast daarom netjes.

4. Draag brandveilige kleding

Sta je er wel eens bij stil hoe brandveilig je kleding is? Waarschijnlijk niet. Toch is het een goed idee om hier eens over na te denken. Zeker als er een barbecue of gourmet op de planning staat of als je van plan bent om de open haard aan te steken. Het beste is om nauwsluitende kleding te dragen van dierlijke vezels. Denk aan zijde en wol.

5. Laat de schoorsteen vegen

Woningbrand wordt vaak veroorzaakt door brand in het schoorsteenkanaal. Jaarlijks zijn er dan ook meer dan 2.000 (!) schoorsteenbranden in Nederland. Gek eigenlijk, want het is heel makkelijk te voorkomen door minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen te laten vegen. Let ook op het materiaal waarmee je stookt. Droog en onbehandeld hout is het veiligste.

