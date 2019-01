Ageeth de Haan leest voor in “Diedel Dumpie”

Net als voorgaande jaren nam Kinderdagverblijf Diedel Dumpie aan de Achterhaven 89A in Edam weer deel aan de Nationale Voorleesdagen, die van 23 januari t/m 2 februari gehouden worden. Vorig jaar kwam Frank Groothof van Sesamstraat voorlezen voor de kinderen in Edam.

Nu was Ageeth de Haan uit Oosthuizen, die boekenschrijfster is en voorstellingen met liedjes voor peuters en kleuters verzorgt, uitgenodigd om voor te lezen. Om 9.00 uur was er in “Diedel Dumpie” eerst een ontbijt met lekkere broodjes die door Bakkerij Gorter gesponsord waren. Om 10.00 uur kwam Ageeth de Haan voorlezen uit het kinderboek “Huis voor Harry” van Leo Timmers. Heel aandachtig zaten de kleuters en peuters en hun begeleidsters met hun pyjamapakken aan te luisteren.