Bibberbeestjes maken in de Edamse Bibliotheek

In het kader van de Kinderboekenweek vond woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur een knutselactiviteit plaats in de Edamse Bibliotheek. In samenwerking met Bosvolk was deze activiteit opgezet. Er werden “Bibberbeestjes” gemaakt.

Dat betekende knutselen, knippen en plakken voor de jongens en meiden om de beestjes in elkaar te zetten. En daarbij was het de bedoeling dat de “Bibberbeestjes” op reis konden gaan (dus bewegen). Dit in het kader van het thema van de Kinderboekenweek met “Reis Mee”. Zo’n 25 kinderen waren naar de bibliotheek gekomen.

Eerst werd voorgelezen uit het prentenboek “De rampzalige reis van Ellie en Nellie” en daarna konden de kids creatief aan de slag. Er was een knutsel-, verf- en schroeftafel. Aan de hand van een bouwplaat werden de bibberbeestjes gemaakt, die ze na afloop mee naar huis mochten nemen.