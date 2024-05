Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 18

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 18

Spellencircuit voor de jongste voetballertjes bij de R.K.A.V.

Het is de laatste jaren al traditie dat vanaf 9.00 uur op Komnginnedag op het hoofdveld van de amateurvoetbal Volendam voor de jongste voetballertjes een spellencircuit gehouden wordt. Ook dit keer was dit het geval. De jongens vermaakten zich weer prima met doelschieten, darten, slalommen, ingooien, door een bord met gaten schieten, sjoelen, etc. Er waren weer mooie prijzen te winnen en de belangstelling was best wel groot te noemen ondanks de 'concurrentie' van de kinderrommelmarkt en de rommelmarkt op het handbalveld.

Kinderrommelmarkt een publiekstrekker van jewelste

De Kinderrommelmarkt, die al jaren door Tom Sier (Janes) georganiseerd wordt op het parkeerterrein achter de AMVO, was weer een doorslaand succes. Reeds om 7 uur 's morgens reden de auto's af en aan om de 'handelswaar' van de vele kinderen die op het plein een plekje vonden, aan te voeren.

Er werd weer goede zaken gedaan. Er waren ook kinderen bij die ( een deel van) de opbrengst later in de bus deponeerden voor de vluchtelingen uit Kosovo. Clown Appy spoorde ook vele bezoekers aan om een gift te doen. Op het plein was weer van alles te doen. Men kon er niet alleen spulletjes kopen van de kinderen, maar er stond ook een limokoe, die de jeugd kon 'melken'. Er kwam dan geen melk uit maar limonade. Verder stond er een draaimolen, een springkussen en een schminckstand, waar men liet gezicht kon laten verven met verschillende voorstellingen.

Kees Tol (Jits) 50 jaar

Eén van de oprichters van de roemruchte Porgels, Kees Tol (Jits) is afgelopen maandag 50 jaar oud geworden. De voortuin van zijn woning aan de Weegschaalstraat 70 was helemaal versierd en er stond een joekel van een Abrahampop in de tuin. Kees Tol (Jits) werkt al 30 jaar als metselaar bij aannemersbedrijf Jan Tol (van Aart) en werkt er nu het langst. Buurman Jan Karhof wist te vertellen dat er misschien wel weer een huldiging in zit. De halve eeuwling is al 23 jaar gelukkig getrouwd met Agatha Stroek en hun zoon Johan is 15 jaar.

Jaap Buys (van Rokende Jan) stopt met zijn rijschool

Op dinsdag 27 april 1999 is Jaap Buys (van Rokende Jan) officieel gestopt met zijn autorijschool. In 1969 begon hij met het geven van autorijlessen en in de afgelopen 30 jaar hebben honderden personen bij Jaap Buys hun rijbewij s behaald. Binnenkort wordt de rijschoolhoudes, die altijd een een-persoonsbedrijfje had, 65 jaar "En dan kan het wel weer. Nu mogen de jonkies het doen", vertelde hij . Zijn broer Jan had ook een autorijschool, en die is een tijdje geleden, vanwege gezondheidsredenen, gestopt.

Streefbedrag van 100.000,- actie "Volendam gaat voor Kosovo" bijna gehaald

Volendam stond afgelopen weekend volop in het teken van de actie "Volendam gaat voor Kosovo". Het streefbedrag van de actie is 100.000 gulden, en daar zit het actie-comité al dicht tegenaan. Het geld stroomt nog steeds binnen. Momenteel is een bedrag van f 91.000,binnen op de bankrekening 38.56.43.854.

Het klapstuk van het Kosovo-weekend was toch wel het Benefiet-concert, waaraan 22

plaatselijke artiesten en bandjes geheel belangeloos meewerkten. Hoewel de organisatie

gehoopt had op twee “volle bakken”, was men toch dik tevreden met de ruim 800 bezoekers die de Jozef en het Pius X bevolkten. In de Jozef traden op: Billy Chears, Corine Vamvakaris, Tamara Tol, Dos Choqus, Ed & Marleen Veerman, Specs Hildebrand & His Living Room Band, Jan Mühren, Stampvast, Piet Veerman, BZN ‘66, Jan Smit, Harmen & Jan To en Keep On, & Polly.

Jan Rab heeft nu ook een fietstrein in in de verhuur

Tot voor kort had Jan Rab de bekende blauwe vierwiel-fietsen, beter bekend als de "Piet Plezier" in de verhuur. Hij heeft zijn assortiment nu uitgebreid. Sinds dinsdag heeft de bekende disc-Jockey ook een volledige fietstrein in de verhuur. De trein kan uitgebreid worden tot wel acht fietswagonnetjes. Dinsdagavond werd de eerste proefrit gereden over de Dijkgraaf de Ruiterlaan en het knalgele gevaarte trok heel wat bekijks. De fietstrem wordt aangedreven door alle aangesloten wagons, waarop de inzittenden allemaal kunnen meetrappen. Daar:door is de fietstrein goed wendbaar en rijdt opvallend licht. Jan Rab is ervan overtuigd dat er veel vraag naar is. Ook wordt deze fietstrein ingezet op familiefeesten en evenementen.

De kinderen deden goede zaken. Jessica Veerman (links) had haar 'rommel' opvallend uitgestald. Er waren kopers genoeg, want het was loeiend druk.