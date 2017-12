Dit keer een tandem als versierfiets

Ze blijven maar creatief in Edam. De ‘versierfiets’, die al vele jaren in diverse uitdossingen op de brug tussen de Spuistraat en de Prinsenstraat staat te pronken, heeft in elk jaargetijde en met feestdagen een andere versiering.

Na Halloween, Sint Maarten en Sinterklaas is er nu een tandemfiets geplaatst die in Kerstsfeer is opgetuigd. De fiets is volgehangen met mos, kersttakken, hertjes en kerstboompjes. Het ziet er weer heel mooi uit.

Ongetwijfeld zullen de vele bezoekers die het historische centrum van Edam aandoen, er weer talloze foto’s van maken.