De weg naar welzijn met mindfulness en hypnotherapie: Agates Coaching

Mindfulness gaat verder dan meditatie. Het draait om het cultiveren van een bewuste levensstijl die ons helpt om helderder en compassievoller te leven. Mijn missie is om de kunst van aandacht te verspreiden en mensen te begeleiden op hun pad naar welzijn en harmonie, met zichzelf en hun omgeving. Met passie voor het bevorderen van innerlijke rust en heling, deel ik graag mijn inzichten en ervaringen.

Mijn naam is Agata Olszewska. Ik kom oorspronkelijk uit Polen en ik woon 25 jaar in Nederland. In 2005 ben ik verhuisd naar Volendam en sindsdien woon ik met veel plezier in dit prachtige dorp. Een paar jaar geleden ben ik begonnen aan een zoektocht naar mezelf en hoe ik anderen kon helpen. Ik heb verschillende trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder mindfulness en compassiecoaching. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het menselijk brein en hoe het invloed heeft op onze gemoedstoestand. Daarom heb ik me verdiept in hypnotherapie en ook daarin de opleiding gevolgd en afgerond.

De kracht van bewuste aandacht

Hoewel sommigen denken dat mindfulness en hypnose twee verschillende dingen zijn, zie ik ze als complementaire benaderingen. Aandacht voor het huidige moment helpt om bewuster van onszelf te worden, terwijl hypnotherapie ons in staat stelt om diep in ons onderbewustzijn te duiken en nieuwe wegen naar groei en genezing te ontdekken. Beide beginnen met bewustwording. In een wereld die vaak wordt overspoeld door afl eiding en stress, biedt mindfulness een pad naar innerlijke kalmte en veerkracht. Het is begrijpelijk dat ontspannen steeds moeilijker wordt in een maatschappij die sterk prestatiegericht is en waarin we constant worden overspoeld door prikkels. Er is niks mis met doelen stellen en iets willen bereiken, maar als we onszelf hierin verliezen en vergeten goed voor onszelf te zorgen, moeten we ons afvragen of we op deze manier door willen gaan. Soms worden we gezegend met een wake-up call die ons doet realiseren dat het zo niet langer kan. Helaas moeten we heel lang hiervoor boeten en het herstel doet alleen maar langer. Maar er is ook een andere weg: luisteren naar ons lichaam, signalen te herkennen en de aandacht richten op het huidige moment. En dat is wat we leren dankzij mindfulness.

Schakelen tussen doe-modus en rust-modus

Net zoals dieren rust nemen na inspanning, moeten ook wij ons lichaam de tijd gunnen om te herstellen. Door ons parasympathische systeem te activeren ontstaat hiervoor de ruimte. Kortstondige stress kan behulpzaam zijn, maar als we niet regelmatig schakelen tussen ‘aan’ (vecht/vlucht modus) en ‘uit’, kan het schadelijk zijn voor onze gezondheid. Net zoals de ‘vriesmodus’ als reactie op bijvoorbeeld trauma, waarbij ons lichaam zichzelf als het ware bevriest. Deze reacties komen voort uit ons overlevingsinstinct.

‘‘De heftige emotionele lading kun je eraf halen dankzij de hypnose”

Echter kunnen ze volledig controle over ons nemen en in ons dagelijks functioneren gaan belemmeren. Het is essentieel om bewust te schakelen tussen ‘aan’ en ‘uit’ staan om een gezonde balans te behouden. Dat kunnen we trainen door de aandacht te richten op het hier en nu en een andere relatie op te bouwen met onze gedachten, herinneringen, emoties en fysieke sensaties. De heftige emotionele lading kun je eraf halen dankzij de hypnose. Ook als het gaat om mensen die er niet meer zijn of situaties die hele lang geleden plaats hebben gevonden. Als mindfulness trainer heb ik al veel mensen geholpen om in het moment te leven en een diepere verbinding met zichzelf te vinden. Elke les brengt nieuwe ervaringen en verhalen naar boven, wat dit werk zo boeiend maakt. Vooral als ik regelmatig van de deelnemers hoor zeggen: ‘Ik had dit veel eerder moeten doen.’ Dat is natuurlijk waar je het voor doet. Gelukkig staan ook steeds meer mensen open voor hypnose. Jammer genoeg vinden nog steeds veel mensen hypnose eng omdat ze denken dat ze volledig de controle kwijtraken. In werkelijkheid het is helemaal niet zo. Hypnose is een diepe en een fi jne staat van volledige focus en in deze staat kun je belemmerende overtuigingen transformeren.

Trainingen en coaching

Met toewijding aan het bevorderen van welzijn en innerlijke balans probeer ik mensen te inspireren om hun innerlijke kracht te ontdekken en te omarmen. We zijn nooit te oud om te leren, zolang we maar openstaan voor groei en bereid zijn om fouten te zien als lessen. Ik geef groepstrainingen in mindfulness. De huidige groep is in volle gang en in september start ik weer met een nieuwe groep. Daarnaast bied ik individuele trajecten aan op het gebied van mindfulness en hypnose. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Elke maandagavond geef ik mind & body yogalessen, waarbij ik mijn eigen unieke benadering combineer met ademhalingsoefeningen en meditaties om mensen te helpen overschakelen van de ‘doe-modus’ naar de ‘rustmodus’. Benieuwd naar hoe mindfulness en hypnose jou kunnen helpen op jouw pad naar innerlijke balans en welzijn? Voor meer informatie, bezoek mijn website of neem contact met mij op. Ik kijk ernaar uit om je te helpen op jouw reis naar een meer vervuld leven!

www.agatescoaching.nl

info@agatescoaching.nl, tel: 0641954832