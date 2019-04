Pieperrace fotowedstrijd een groot succes

Dit zijn ze... De WINNAARS

87 Fotografen namen de moeite om een foto in te sturen en in totaal kregen we bijna 140 foto's binnen op de redactie en daar zijn wij als Nivo en de organisatie van de Pieperrace enorm blij mee.

Dit zijn alle winnaars:

1e prijs – Havenlicht – Jack Tol

2e prijs – De sterren van de Haven – Joyce Loch

3e Prijs – Pieperrace 2019 – Ramon van Flymen

4e Prijs – Dawn of a new day – Erik Veerman

5e prijs – Nevelig en te rustig weer – Henk Groenewoud

6e prijs – Pieperrace Volendam 7 april – Paulus Tol

7e prijs – Vincentius kijkt toe – Jack Koning

8e prijs – Wachten in de Haven – Ruud Slinger

9e prijs – Vogelvrij – Cindy Bootsman

10e prijs – Zeilen – Henk van Veelen

11e prijs – Genieten – Marianne Jonkman

12e prijs – Stoere zeeman – Hein Nieuweboer