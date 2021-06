‘Ik kan het met iedereen worden'

Kaasmarkt Edam-voorzitter Gerro de Boer (69) is nog altijd trots op zijn onlangs ontvangen onderscheiding. ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ werd hij. Maar de burgemeester fluisterde hem toe dat hij met zijn staat van dienst ook wel ‘ridder’ had kunnen worden. Sinds 1998 is hij voorzitter van het Edamse evenement en deed daarnaast veel ander vrijwilligerswerk. Onder zijn leiding werd de markt eveneens buiten de gemeentegrenzen actief. Enthousiasme en bevlogenheid zijn dan ook niet van de lucht bij de organisatie, bestaande uit zo’n honderd vrijwilligers. Maar uiteindelijk staat plezier maken voorop.

Door Laurens Tol