Vrienden zien Johan Plat winnen met CD Castellón

Ze moesten er lang op wachten, maar toen CD Castellón een kwartier voor tijd de ban brak tegen het laag geklasseerde Melila, proefden de vrienden van Johan Plat op bezoek bij hun maatje hoe de sfeer kan zijn in het pittoreske stadion.

Door: Eddy Veerman, ter plaatse

Johan Plat, tweede van rechts, vlak na de wedstrijd tussen zijn vrienden in het stadion van CD Castellón.

Koploper Castellón, waar de Volendammer assistent-trainer is, zou uiteindelijk met 1-0 winnen en behield daardoor een voorsprong van acht punten in de Primera Fédéracion, met nog vier duels te gaan.

,,Het publiek is inmiddels behoorlijk verwend geraakt”, zou Plat na afloop zeggen. ,,We maken thuis altijd wel meerdere goals en nu duurde het lang voordat er werd gescoord, waardoor het wat stiller werd. Er hangt doorgaans een prachtige sfeer. Geweldig dat de mannen hier naar toe zijn gekomen”, zei Plat, die het ontzettend naar de zin heeft in de Spaanse regio Catalonië.

Hij woont op enkele kilometers van Castellón, in Beni-Cassim. ,,Een authentieke plek waar veel Spanjaarden op vakantie gaan, niet zozeer toeristisch. En het weer is hier altijd goed, ook in de winter.” De kinderen gaan naar een openbare school. ,,Ze pakken het Spaans razendsnel op en vinden het ook leuk.” Zelf heeft hij één keer in de week les. ,,Af en toe schiet het er bij in, vanwege het drukke programma. Richting de Spaanse spelers instrueer ik ook steeds meer in het Spaans. De focus ligt nu vooral op het winnen van wedstrijden, als ik straks vrij heb, kan ik er nog meer tijd in stoppen.”

Komend weekeind moet Castellón naar Murcia. ,,Daar zitten 32.000 toeschouwers en Murcia doet nog mee om een plaats in de play-offs. Ibiza komt ook nog naar ons en speelt ook nog voor de play-offs, dus het ligt niet klaar. Daarna krijgen we nog twee op papier makkelijkere tegenstanders, maar je moet ze nog wel zien te winnen. We hebben wat blessuregevallen en tegen Melila viel de spits ook nog uit. Het was jammer dat het bezoek uit Volendam één van onze mindere wedstrijden heeft gezien, maar het ging er nu even om dat we de puntjes over de streep zouden trekken.”