Jan Bouwes en Brigitte Schmidt zestig jaar getrouwd

Burgemeester Lieke Sievers bracht op dinsdagmiddag een felicitatiebezoek aan het diamanten echtpaar Jan Bouwes (81) en Brigitte Bouwes-Schmidt (80) in hun woning aan de Broekgouwstraat 5 in Edam. Een mooi bloemstuk had de burgemeester voor het jubilerende paar meegenomen, dat die dag precies 60 jaar getrouwd was.

Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij werd even gezellig een praatje gemaakt. Het 60-jarige paar is nog gezond van lijf en leden en blij dat ze deze mijlpaal in hun huwelijk hebben bereikt.

Het jubilerende paar heeft 3 kinderen gekregen (Wil, Peggy en Rob) en heeft vijf kleinkinderen (4 jongens en 1 meisje). Jan Bouwes is bekend van zijn rubriek in De Stadskrant “Edam van Eeuw tot Eeuw”, waarvan ook een boek is uitgegeven.