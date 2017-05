Kaaskapel viert 25 jarig bestaan met geslaagd festival

Afgelopen zondag vierde de Kaaskapel Edam haar 25-jarig bestaan. Daarom was er een muzikaal feestje in het Strandbad-Paviljoen. Er was een jubileumfestival opgezet. Naast de Kaaskapel zelf, waren er optredens van de Drumband & Showgroep Edam, het Mee-zingkoor uit Middelie en het Koninklijk Edams Seniorenorkest, dat net als de Kaaskapel gedirigeerd wordt door Dim van den Berge.