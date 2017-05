Kaaspop Edam een uniek en gratis familiefestival



Op drie locaties in het centrum van Edam kwamen de muziekliefhebbers zaterdag jl. volop aan hun trekken tijdens Kaaspop. Dit is al vele jaren een uniek en gratis festival. Tussen 12.30 en 22.00 uur vonden de optredens plaats op het familiepodium op de Beestenmarkt, in de Jazztuin aan de Voorhaven (Diaconietuin) en op de Kaasmarkt.

Het weer werkte zaterdag gelukkig goed mee, behoudens een fikse bui rond 15.30 uur. Toen moesten de bezoekers even een droog onderkomen zien te vinden. Voor de rest bleef het droog en kwam geregeld de zon tevoorschijn met ‘n aangename temperatuur. Daarmee valt of staat voor een belangrijk deel het succes van een openluchtfestival.

In de kroegen waren er ‘s avonds ook optredens van diverse bands.