Kerstverlichting in de vorm van een botter

Een opvallende en mooie kerstversiering en –verlichting is te zien in de tuin van Jaap en Ike Plat aan de Westervesting 32 te Edam. In de voortuin is een mast geplaatst en daaraan is een rits lampjes gehangen in de vorm van een botter. Het ziet er prachtig en sfeervol uit.

Dat er voor een Botter-Kerstverlichting is gekozen is niet vreemd, want Jaap en Ike Plat zijn al vele jaren als vrijwilligers verbonden aan de Vereniging Behoud de Volendammer Botters. Ook in de achtertuin van de familie Leeflang in de Leliestraat is mooie kerstversiering aangebracht. Vooral in de avonduren ziet het er heel gezellig en knus uit. Men kan er genieten van het fraaie Kerstuitzicht.