In veertien etappes en 1200 kilometer naar Oostenrijk Te voet naar Wenen Na onder andere Rome, Barcelona, Santiago de Compostela en Praag zijn afgelopen zondag de lopers van wandelvereniging ’n Loopie gestart voor een voetreis vanuit Volendam naar Wenen. In veertien etappes wordt een gegraveerd estafettestokje naar de prachtige hoofdstad van Oostenrijk gebracht. De ploegen lopen gemiddeld tussen de vier en vijf dagen, waarbinnen ze een afstand van 80 tot 100 kilometer afleggen. Op de Dijk nabij de Visafslag in Volendam vond zondag de start plaats en onder begeleiding van een groot aantal deelnemers aan de voetreis werd de eerste etappe deels gezamenlijk gelopen. Daarna vertrok de kolonne richting Amsterdam. Na het maken van een groepsfoto kon worden begonnen aan hopelijk een prachtige reis van ruim 1200 kilometer vol mooie avonturen. Onder de groepen zijn veel ervaren lopers die ook aan eerdere edities hebben deelgenomen, maar de organisatie is ook verheugd te melden dat er nu drie totaal nieuwe ploegen meedoen aan de tocht. Ook dit keer zal de NIVO verslag doen van de veertien etappes middels verhalen en foto's van de deelnemers. Het etappeoverzicht:

Etappe Start Dagen Van Naar Afstand Onder leiding van

1 28-4 5 Volendam Ede 95 Marcel en Pauline vh Hoff

2 3-5 5 Ede Almelo 90 Kees Vais

3 8-5 4 Almelo Munster 85 Nico Greuter

4 12-5 5 Munster Paderborn 95 John Helsloot

5 17-5 4 Paderborn Kassel 80 Sandra Blokker

6 21-5 5 Kassel Fulda 100 Tiny Janssens

7 26-5 4 Fulda Karlstadt 80 Jack Pannekeet

8 30-5 4 Karlstadt Neustadt a/d Aisch 85 Jacqueline Plat

9 3-6 4 Neustadt a/d Aisch Neumarkt Oberpfalz 80 Saskia Bosma

10 7-6 5 Neumarkt Oberpfalz Straubing 100 Jaap Kwakman

11 12-6 4 Straubing Passau 80 Henry Schilder

12 16-6 4 Passau Linz 80 Jolande Veerman

13 20-6 4 Linz Pöchlarn 85 Cornel Zwarthoed

14 24-6 5 Pöchlarn Wenen 95 Piet Koning |Doorsturen

