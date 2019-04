Nieuwe tas nodig voor het zomerseizoen? Dit zijn de trends van 2019

Het voorjaar is al vroeg begonnen en dan krijgen we de zomer nog. Voor velen een heerlijk vooruitzicht. Met zon, lekkere temperaturen en veel buiten zijn laat het leven zich van zijn beste kant zien.

Een nieuw zomerseizoen betekent ook nieuwe trends op het gebied van mode en accessoires. Zoals een tas, waar je je hele hebben in houwen in meezeult. Sommige modellen zijn trendvast en raken nooit uit de mode. Maar er komen altijd weer nieuwe ontwerpen en stijlen bij. Ben jij toe aan een nieuwe tas en wil je inspiratie opdoen voordat je gaat shoppen? We zetten de must-haves van 2019 voor je op een rijtje. Natuurlijk koop je al die trendy tassen online bij The Bagstore!

Het heuptasje

In de jaren negentig droeg iedereen er één en sinds een paar jaar is ie terug: de heuptas. Nogal onverwacht, want jarenlang werd het tasje beschouwd als ouderwets en riep het beelden op van toeristen met witte sokken in sandalen en een lullig heuptasje om de middel. Maar inmiddels zien ze er veel stijlvoller uit en is er sprake van een heuse comeback. Ook komend seizoen is de heuptas 2.0 nog helemaal hip en onmisbaar tijdens het festivalseizoen.

Studs

Ook de studs zijn terug. Ze zijn niet te missen en geven je tas en daarmee je outfit een stoere look. Het merk Micmacbags heeft een paar prachtige exemplaren in de collectie.

Beetje gek

Word jij ook zo vrolijk van grappige, creatieve tassen die een beetje gek zijn? Dan kun je dit zomerseizoen gewoon een tas kopen met een opvallende felle print. Je zult zeker niet de enige zijn!

Logomania

Logo’s zie je tegenwoordig volop en voluit in het modebeeld en dus ook op tassen. Bij het merk Superdry bijvoorbeeld is het logo altijd heel herkenbaar aanwezig.

Grote shoppers

Tassen, zeker die van vrouwen, zitten altijd stampvol en zijn dus vaak te klein. Dat de shopper een trend is, daar is dan ook niks mis mee. Die van Rains is ook nog eens heel gaaf!

De zaktas

Een tas die wat rommelig is en meer van een zak heeft dan van een tas, draag je bij een elegante zomerse outfit. Dan is alles weer in balans.

Kettingen

Geen onzichtbare sluitingen deze zomer, maar grote gespen en kettingen die over de tas zijn gedrapeerd. Deze tas van O My Bag is een prachtig voorbeeld van een klassiek gecombineerd met een stoer element.

Metallics

De feestdagen zijn allang achter de rug en december is nog heel ver weg. Gelukkig maar, want kijken we niet allemaal uit naar de zomer? Maar je mag ook in de zomerperiode best schitteren met een zilveren of gouden tasje. Deze van Calvin Klein is een pareltje.

Multi bag

Chanel introduceerde onlangs een hele nieuwe tassentrend: verschillende tassen tegelijk dragen. Een crossbody gecombineerd met een handtas en/of een schoudertas. Misschien wat apart, maar ach, je hebt nooit genoeg tassen en die mag je gerust allemaal laten zien!