Paasproeverij ‘Licht en Leven’ een mooi ontmoetingsfeest

In de Grote Kerk Edam vond op zondag Paasmorgen om 09.30 uur voor de eerste keer de Paasproeverij ‘Licht en Leven’ plaats. Dit Paasgebeuren was opgezet door dominee Mirjam Koole met een grote groep vrijwilligers van de Kerkgemeente Edam.

Er was veel animo voor, want de Grote Kerk zat vol met 230 aanwezigen. De Paasproeverij werd zo een mooi en gezellig ontmoetingsfeest, waar op een speciale en eigentijdse manier het Paasverhaal anno nu werd verteld. Tijdens de Paasproeverij ‘Licht en Leven’ werden 7 thema’s van Pasen behandeld. Aan de hand van 7 gerechten werden de 7 betekenissen van Pasen gevierd en beleefd in een prachtige en historische ambiance.