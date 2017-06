Proefpeddelen voor de Koebootraces nieuwe stijl

Op zaterdag 26 augustus vindt in Edam de Waterdag plaats. De Vrijmarkt die dan in het centrum gehouden wordt trekt jaarlijks duizenden mensen aan. Vast onderdeel van de Waterdag zijn de Koe-bootraces, die gehouden worden op de Nieuwehaven.

De laatste jaren is de animo hiervoor aan het afzakken want er deden nog maar vijf teams aan mee. Om de Koebootraces ook voor jongeren aantrekkelijker te maken, is het idee geopperd om er een Bungee Koebootrace van te maken. Op het eiland Terschelling is dit evenement een waar spektakel met sloepen. In Edam gaat het met koeboten.

Om uit te proberen hoe het bungee-peddelen gaat werd er zaterdag proef gevaren met een koeboot. Het uittesten ging prima.