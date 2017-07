Rondvaarten over de Edamse grachten

Woensdag was de eerste Kaasmarkt van dit seizoen in het centrum van Edam. Deze toeristische attractie werd meteen door veel belangstellenden bezocht uit binnen- en buitenland.

Mede door het stralende weer werden ook twee grote koeboten ingezet om rondvaarten over de Edamse grachten te maken. De in- en uitstapplek is op de Keizersgracht, naast de Dam nabij het Damhotel.

Deze rondvaartboten, voorzien van een buitenboordmotor, zijn in eigen beheer. Een van de schippers is Jaap Plat, die ook actief is bij de restauraties van de Volendammer kwakken en in speeltuin De Speelderij. Zo heeft hij er een leuk klusje bij en hoeft niet ‘achter de geraniums te zitten’. De twee koeboten zijn door Jaap Plat zelf gemaakt.