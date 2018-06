Sloop panden in Hoogstraat bijna afgerond

Met groot materieel wordt de sloop van de uitgebrande panden aan de Hoogstraat in Edam uitgevoerd. Tijdens Pinksteren, toen het sloopwerk enkele dagen stil lag, bleek alleen een deel van de gevel van Markee nog overeind te staan.

Deze muur zal ongetwijfeld dinsdag omver geslagen zijn door de slopers. In opdracht van de gemeente wordt de sloop uitgevoerd. Op de vrijgekomen plek zal nieuwbouw van winkels en woningen plaats gaan vinden. Hiervoor worden momenteel verschillende plannen ontwikkeld. Het liefst willen de gemeente en omwonenden dat er zo snel mogelijk nieuwbouw komt, want het is nu een kale en open plek midden in het centrum van Edam. Maar wat er gebouwd gaat worden, daarover wordt volop over gebrainstormd.