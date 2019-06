Trambrug wordt gerenoveerd

Vorig jaar is de Trambrug nabij het Hof van Holland in Edam geïnspecteerd vanwege mogelijke aanpassingen aan de brug. Hieruit is gebleken dat de staat van de fundering zodanig is, dat deze aangepast en gerenoveerd dient te worden.

De aandrijving voldoet niet meer aan de huidige eisen. De kosten voor de renovatie waren begroot op 418.160 euro. Uit een nadere inspectie bleek dat de landhoofden van de brug ook in slechte staat waren en dat deze vervangen dienen te worden.

Dit kwam afgelopen donderdag in de Raad en een extra krediet van 880.000 euro werd beschikbaar gesteld door de raadsleden voor het herstel. De renovatie van de brug vindt plaats in de wintermaanden wanneer het vaarseizoen gesloten is.