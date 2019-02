Finale van het Kaaswaag Biljarttoernooi

Op zaterdag 19 januari is het jaarlijkse Kaaswaag Biljarttoernooi van start gegaan. In De Burghwall, Thomas Café en de Prinsenbar werden eerst de wedstrijden van de zes poules gespeeld.

Afgelopen zaterdag en zondag was in de Prinsenbar de finale van het toernooi. De winnaars van de zes poules kwamen tegen elkaar in actie. Dat waren: Frans Langkemper, Ben Hildesheim, Maarten Vis, Sonny de Graaf, Siem Zwiers en Ron Hulskemper. Op de laatste speeldag waren veel biljartliefhebbers naar de Prinsenbar gekomen. Spannende partijen waren er te zien. De wisselbeker werd gewonnen door Ron Hulskemper. De Roele-Vreeker wisseltrofee voor de hoogste serie van het toernooi is gewonnen door Peter Vreeswijk.