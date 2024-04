Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 17

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 17

Nog één dag staat juf Hélène voor de kleuterklas van de Petrusschool. Het zal morgen een feestelijk afscheid worden na 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan sinds 1971 in Volendam.

Morgen laatste schooldag voor Juf Hélène

Na 43 jaar voor de klas te hebben gestaan, begint op donderdag 29 april (morgen dus) voor juf Hélène van de Heyden de grote vakantie. Haar eerste school was in 1956 in Driehuis de "Sint Engelmundusschool". Na anderhalf jaar kwam ze in Amsterdam te werken bij de Stichting voor progressief r.k. onderwijs in Slotervaart. Toen Hélène 23 jaar oud was werd ze als hoofdleidster aangesteld in Osdorp. In 1971 kreeg ze haar vaste betrekking als hoofdleidster van het Bijenkorfje aan de Schoklandstraat te Volendam, de kleuterschool van de Petrusschool, die toen nog onder leiding stond van hoofdmeester Evert Beumer.

Marinus de Ruyter vertelde voor de 17e keer en laatste keer zijn belevenissen uit de oorlog op de basisscholen

Sinds 1983 is de heer Marinus de Ruyter, die woont op het Ye te Edam, naar de scholen in Edam en Volendam gegaan, om daar te vertellen over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdagmiddag vertelde hij voor de allerlaatste keer zijn verhaal. Dit gebeurde voor groep 8 van basisschool De Springplank aan de Leendert Spaanderlaan. Marinus is, zoals hij zelf zegt, “een oude nozem van 75 jaar”. Bijzonder angstige momenten heeft hij beleefd tijdens de oorlog. Talloze bombardementen, hij maakte mee dat enkele vrienden van hem in de gevangenis belandden. Tijdens de bombardementen zijn enkele van zijn lotgenoten omgekomen.

Gert-Jan Arts zong liefdeslied voor zijn bruid Daniëlle Snoek

Gert-Jan Arts (uit de Leliestraat 8) en Daniëlle Snoek (Hyacintenstraat 17) traden afgelopen vrijdag in het huwelijksbootje. Sinds 4 jaar wonen zij in Heidelberg (Duitsland) waar Gert-Jan Arts (drs. in de biochemie) werkzaam is bij een groot laboratorium. Hun huwelijk werd vrijdag bezegeld in het stadhuis te Edam. In Duitsland is het de gewoonte dat de bruidegom een liefdeslied zingt tot de bruid. Dit idee werd geopperd door enkele collega’s van Gert-Jan en Daniëlle. Door de vrienden van de bruidegom werd het idee overgenomen. De boot van Dick Loods werd van stal gehaald.

Kampioen-Jeugdteams Volleybalvereniging Volendam gehuldigd

In sporthal De Seinpaal werden afgelopen zaterdag de jeugdteams van Volleybalvereniging Volendam gehuldigd. Zes teams speelden in de NeVoBo jeugdcompetitie en drie teams in de onderlinge Waterlandse competitie, tussen volleybalverenigingen uit Edam, Volendam en Monnickendam.

Hennie Overmars nieuwe LOVE-cameraman

De lokale omroep heeft er weer een nieuwe vrijwilliger bij. Hennie Overmars zagen we afgelopen zaterdagmorgen bezig opnames te maken voor de LOVE van het convooi vrachtwagens met stelconplaten voor de RKAV. Het werken met de camera gaat Hennie erg goed af. Reeds 5 jaar is hij bij de thuiswedstrijden van Handbal Heren 1 met de camera actief om er opnames te maken.

Bruid Daniëlle Snoek wordt 'ontvoerd' door twee Duitse collega's van Gert-Jan.

Volendam 1 (tweede plaats), bestaande uit: Peter Tol, Danny Tol, Fred Jonk, Ron Lammes, Samir Halimjan, John van Baarsen en John Schilder.

Volendam 4, bestaande uit: Kees Veerman, Johan Molenaar, Eddy Koning, Maikel Vermorken en Christiaan Veerman.