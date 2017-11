Bouw tien bedrijfsunits Julianaweg op hoogste punt

Rond de bouwvak is gestart met de bouw van tien bedrijfsunits op de Julianaweg, op de plaats waar voorheen het sorteerpunt van PostNL gevestigd was. De bouw wordt uitgevoerd door Ruud Tol Timmerwerken.

De staalconstructie voor de tien units is opgebouwd door Siem Steur Staalconstructies en na het opbouwen van de kalkzandsteen binnen-muren is men nu begonnen met het schoonmetselwerk van de buitenmuren en het dakbedekken. De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw is reeds op het hoogste punt beland.

Naar verwachting zullen de units binnenkeleverd kunnen worden. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht.