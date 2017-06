Bouw tien bedrijfsunits op plek van PostNL-sorteercentrum

In december 2016 werd het postsorteercentrum van PostNL aan de Bellstraat gesloopt door de vakslopers van aannemingsbedrijf Havik. Na de sloop heeft het terrein nu enkele maanden braak gelegen.

Vorige week is gestart met het begin van de nieuwbouw en de heiwerkzaamheden. Op deze toplocatie worden tien bedrijfsunits gerealiseerd. De verkoop van de units gaat via makelaardij Nemassdeboer.

Zodra het heien van de betonnen palen is afgerond wordt gestart met de funderingswerk-zaamheden en het opmetselen van de muren van het bedrijfsverzamelgebouw.