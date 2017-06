Brand verwoest pand van Icova/Kras Recycling

Zaterdagavond om 19.30 uur was er een felle uitslaande brand ontstaan bij afvalverwerkingsbedrijf Icova op het Westelijk Haven-gebied in Amsterdam. Er waren diverse brandhaarden. Het vuur greep snel om zich heen waardoor het bluswerk ernstig bemoeilijkt werd.

In de grote loods van 20.000 m2, waarvan een deel door Kras Recycling gebruikt wordt voor de verwerking van oud papier en restafvalstoffen, is de catastrofale brand vermoedelijk begonnen.

Door medewerkers van Kras Recycling zijn nog 7 wagens en 2 kranen naar buiten gereden, zodat deze niet ten prooi vielen aan de vuurzee. De schade is enorm. Vier vrachtwagens, 2 heftrucks, 2 grijpkranen en ‘n shovel zijn verbrand. De voorraad balen papier is helemaal weg.