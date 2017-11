Buitenles met rietruimen op het Heitje van Katham

Door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV zijn i.s.m. Douwe Tadema van Landschapsbeheer Water, Land & Dijken ook dit jaar weer bijzondere natuurlessen opgezet voor de leerlingen van de groepen 6 van de Volendamse basisscholen.

Naast een theorieles is de tweede een buitenles in het landschap. De jongens en meiden helpen dan mee met opruimen van het gemaaide riet. Vóór de herfstvakantie zijn zeven groepen 6 van de basisscholen naar de Moordenaarsbraak in Warder gefietst om daar riet te ruimen.

Dinsdag waren de laatste twee scholen aan de beurt, namelijk de Vincentiusschool en de Sint Petrusschool om te werken in de rietvelden bij het Heitje van Katham. Zij waren dus wat dichter bij huis.