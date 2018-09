Businessklas van het Don Bosco College

Op het Don Bosco College kunnen de leerlingen een nieuwe (extra) opleiding volgen via de Businessklas. Er is veel animo voor deze nieuwe opleiding met extra vakken. Zo kunnen de leerlingen drie extra diploma’s behalen die landelijk erkend zijn, namelijk voor de vakken Marketing, Boekhouden en Juridische Vaardigheden.

Daarnaast kunnen nog extra lessen “Ondernemen” gevolgd worden via de Businessschool van het DBC, maar voor dit vak kan men geen extra diploma behalen. Het is iets unieks wat er zo gebeurt op het Don Bosco College. Op deze manier wordt er nergens nog in de regio les gegeven. Er was veel animo voor. De Business-klas zat snel vol met het maximum aantal van 26 leerlingen van 4HAVO en 4Atheneum, die uit de vele aanmeldingen zijn geselecteerd. Vrijdagmiddag was de eerste les.