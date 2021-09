Interieuradviseuse Eveline Plat heeft bij Piet Klerkx haar droombaan gevonden

De blijdschap van klanten is een onbetaalbare bevestiging van de functie

Van klanten helpen met het realiseren van hun droominterieur tot het versjouwen van gigantische hoekbanken in het magazijn en alles daartussenin. Eveline Plat (27) heeft als interieuradviseuse bij Piet Klerkx in Purmerend haar droombaan te pakken. ,,Ik vind het heerlijk om hier te werken. De gezellige drukte, de mooie meubelstukken en stoffen, de onderlinge sfeer en natuurlijk de veelzijdige werkzaamheden. Ik kwam hier binnen als 21-jarige en ik heb sindsdien professioneel gezien echt grote stappen gemaakt. Je leert bij Piet Klerkx vaardigheden waar je de rest van je carrière profijt van zult hebben.”

Door Kevin Mooijer





Na een aanzienlijke periode in de horeca te hebben gewerkt kwam de Volendamse zes jaar geleden een vacature van Piet Klerkx tegen. ,,De showroom in Purmerend was op zoek naar interieuradviseur. Ik had nog geen ervaring in het vakgebied, maar na het lezen van de vacaturetekst was ik ervan overtuigd dat de functie me op het lijf geschreven was.” Eveline werd aangenomen en in december 2015 begon haar Piet Klerkx-avontuur. ,,Eerlijk gezegd wist ik niet helemaal wat ik van mijn nieuwe functie kon verwachten. Ik had de omschrijving natuurlijk wel begrepen, maar ik stapte er enigszins naïef in. Vanwege de veelzijdigheid bleek de baan veel drukker dan ik in eerste instantie had verwacht, maar ik had het niet anders willen zien. Er is hier altijd wat te doen én het is altijd gezellig. De dag vliegt werkelijk voorbij.”

De 5500 m2 grote winkel in Purmerend wordt bestierd door een team van slechts acht mensen. ,,Doordeweeks staan we met een aantal collega’s in deze gigantische ruimte”, lacht Eveline. ,,In het weekend is het natuurlijk drukker, dan zijn we meestal met vijf personen. Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.” Hoewel haar functie voor het grootste deel uit het adviseren van klanten bestaat, behoren er ook zeker andere taken tot de functiebeschrijving van interieuradviseur. ,,We doen alles hier samen. Het schoonhouden van de showroom, nieuwe meubels die binnenkomen een plekje geven, inventariseren, de administratie en uiteraard het advies en de verkoop. Die combinatie zorgt voor een dynamische werkomgeving.”

Ondanks de veelzijdigheid van haar beroep hoeft Eveline niet lang na te denken om het leukste aspect van haar werk uit te lichten. ,,Het leukste aan mijn functie is ook gelijk waar de grootste uitdaging ligt. Namelijk het realiseren van het droominterieur van de klant. Iedereen heeft een andere smaak en klanten komen bij ons natuurlijk binnen met eigen ideeën en wensen. Het is dan aan mij om dat geheel door middel van een perfecte mix tot leven te laten komen. Als dat dan uiteindelijk lukt geeft dat een hoop voldoening. Vaak krijgen we foto’s van het eindresultaat opgestuurd of worden we zelfs bij de mensen thuis uitgenodigd. Die blijdschap van klanten is een onbetaalbare bevestiging van je werk. Dat is het grootste compliment dat je krijgen kunt in ons vakgebied.”

,,Een tijdje terug kwam ik een oude buurvrouw van me tegen in onze showroom”, herinnert de interieuradviseuse zich. ,,We raakten aan de praat en zij en haar man vertelden dat ze op zoek waren naar een nieuw bankstel. Tijdens de zoektocht naar de juiste bank kwamen ze tot de conclusie dat ze eigenlijk ook wel toe waren aan een nieuwe salontafel.” Eveline lacht: ,,Uiteindelijk wilden ze een compleet nieuw interieur. Uiteraard maakte ik een compleet 3D-ontwerp voor het echtpaar, maar toch hadden ze nog enige twijfel over bepaalde details. Wat we toen gedaan hebben is een complete woonkamer in de showroom leeggeruimd om de huiskamer van mijn oude buren na te maken. Zo konden ze exact beleven hoe hun nieuwe interieur eruit zou komen te zien. Ze waren enorm enthousiast en hadden zoveel waardering voor het gebaar dat ze het complete interieur hebben gekocht. Het was natuurlijk een hoop werk, maar de reactie van de klant deed ons zo goed dat we deze methode sindsdien vaker hanteren. Wij zetten heel graag die extra stap voor onze klanten.”

Piet Klerkx beschikt over een gigantisch uitgebreid assortiment. ,,Het zegt natuurlijk wel wat dat we bankstellen van 800,- tot 8000,- euro in onze showroom hebben staan. We verkopen meubelstukken van ons eigen merk, maar zijn bijvoorbeeld ook leverancier van vooraanstaande designmerken als Enzo Luca en Bert Plantagie. Dankzij de omvang van onze showroom kunnen we meubilair in alle prijsklassen tentoonstellen.” En diezelfde omvang – namelijk 5500 m2 – valt doordeweeks onder de hoede van slechts een aantal interieuradviseurs. Voor het filiaal in Purmerend is de interieurgigant op zoek naar twee nieuwe collega’s. Heb je interesse in net zo’n uitdagende functie als die van Eveline? Neem dan contact op met Piet Klerkx Purmerend of kom gezellig langs en maak direct kennis met je nieuwe collega’s.

