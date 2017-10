DEEN Supermarkt reikt twee cheques van 500 euro uit

Van 17 september t/m 28 oktober vond bij DEEN Supermarkt de actie “Vriendjes van de boerderij” plaats. Met deze actie werd financiële ondersteuning aan ruim 100 kinderboerderijen gegeven.

Omdat er in Edam-Volendam geen kinderboerderij is, werden twee cheques uitgedeeld aan speeltuin De Speelderij en Recreatiecentrum Slobbeland. De cheques t.w.v. 500 euro elk werden door assistent-be-drijfsleider Tanja van Heikezen in DEEN De Stient zaterdag overhandigd.

Van Recreatiecentrum Slobbeland waren Theo Kok (Keffer) en Lisa Tuip naar de uitreiking gekomen. Namens speeltuin De Speeltuin waren Jacco Tuijp en Ria Uitentuis naar DEEN De Stient gekomen om de cheque in ontvangst te nemen. De geste werd zéér gewaardeerd.