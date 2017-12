Doesoes (heren) en Rottepuntjes (dames) winnen ’t Gat van Nederland Zaalvoetbaltoernooi

Omdat in sporthal Opperdam het Galafeest van FC Volendam plaatsvond kon ’t Gat van Nederland Zaalvoetbaltoernooi weer in de ‘oude en vertrouwde’ Seinpaal gehouden worden afgelopen zondag.

Om 9.30 uur ging het toernooi van start en dit duurde tot 14.00 uur. Er namen in totaal 22 teams aan deel (18 heren- en 4 damesploegen). De wedstrijdleiding was in handen van Roy Veerman en Jan Veerman. Sportief werd om de hoogste eer gestreden door de teams en het werd weer een zeer geslaagd toernooi. De prijsuitreiking vond erna plaats in Bar ’t Gat van Nederland en dat werd weer een groot feest.

Bij de heren ging de eindstrijd tussen de teams De Doesoes en Dynamo Donky. Hier was Doesoes het sterkste en de mannen namen trots de beker in ontvangst. Op de 3e plaats eindigde het team De Rebels. Bij de dames werden de Rottepuntjes eerste en op plaats 2 eindigden de Voetbalvrouwen. Tot beste speler van het toernooi werd Sonny Tol uitgeroepen.