Dubbelconcert van het fanfare en tamboers

Vorig weekend vond er een dubbelconcert plaats aan de Haven van Fanfarecorps Wilhelmina o.l.v. dirigent Pieter Koster en het Tambourcorps Volendam met dirigent Ton Terburg. Beneden op de havenkade bij Bistro d’Ouwe Helling, vond dit concert plaats, dat door veel toeristen vanaf de dijk werd gevolgd.

Er konden mooie plaatjes van geschoten worden, want de beide corpsen waren in het Volendams kostuum gekleed. Bekende muziekstukken en marsen werden door het fanfarecorps gespeeld. Ook het optreden van de tamboers was prima en zorgde voor leuk vermaak op de dijk. Er was een speciaal nummer met een poppenkast die door corpslid Crelis Sier is gemaakt.