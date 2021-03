Eerste doelpunt Brian Plat helpt winnende FC op weg

In het doordeweekse inhaalduel bij Almere City heeft FC Volendam zichzelf een hele goede dienst bewezen en de Almeerders een flinke tik uitgedeeld. De ploeg van trainer Wim Jonk nam een 1-2 overwinning mee terug naar Volendam.

Door Eddy Veerman

Een paar maanden geleden hoopte Volendam nog het gevecht met Almere City aan te gaan om die felbegeerde promotieplek achter koploper Cambuur, maar de oranjehemden haakten af door een serie met wisselvallige resultaten. Inmiddels is het doel om zich te plaatsen voor de nacompetitie en onderweg naar dat toetje zorgen voor stabiliteit en vormgroei. Dat de weg naar volwassenheid van de jonge ploeg met horten en stoten gaat, bleek afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd bij FC Eindhoven (1-1), maar ook in Almere ging het van fris en verrassend naar moeizaam en passief.

Het eerste deel was voor de bezoekers, met een kansje voor Ibrahim El Kadiri en vooral ook overwicht en controle. In de zeventiende minuut resulteerde het in de openingstreffer: de eerste in het betaalde voetbal van Brian Plat. De centraal achterin geposteerde Volendammer schoof in, kreeg de bal van dorpsgenoot Alex Plat en loste een droge tegendraadse uithaal: 0-1. Daarna was er nog wel het overwicht, maar oogde het minder energiek. En kon het gebeuren dat Almere City bij een tegenstoot op het half uur gelijkmaakte. Xian Emmers positioneerde zich slim tussen Micky van de Ven en Derry John Murkin, legde de bal terug en Tim Receveur schoot binnen.

Dat luidde een mindere periode in bij Volendam, dat op slag van rust opeens een wervelende aanval liet zien. En die werd ook beloond. Murkin speelde de bal in en bewoog door, werd vervolgens gelanceerd door El Kadiri waarna de uitstekende voorzet van Murkin werd binnengeschoven door Samuele Mulattieri. Dat maakte dat de FC met een goed gevoel de kleedkamers op zocht.

Na rust zette Volendam wederom druk op de Almeerse verdediging, waardoor de thuisclub nauwelijks in de buurt bij doelman Joey Roggeveen kwam. Als dat al zo was, greep de doelman in en met hem de verdedigers. Daarvan lagen er op het uur twee op de grond – Plat en Van de Ven – waarna Brian Plat echt niet verder kon en Marco Tol hem verving. Volendam liet zich in het laatste kwartier wel teveel achteruit drukken, maar Tol, Van de Ven, Kasius en Murkin – met daarvoor weer een nadrukkelijk aanwezige Alex Plat – gaven Almere dit keer niet die ene kans die zij in de heenwedstrijd in Volendam wel kregen.

Almere City FC: Michael Woud; Ruggero Mannes, Damon Mirani, Frederik Helstrup (85’ Daniel Breedijk), Thibaut Lesquoy (85’ Faris Hammouti); Jorrit Smeets (71’ Ryan Koolwijk), Xian Emmers, Tim Receveur; John Yeboah (56’ Oussama Bouyaghlafen), Thomas Verheijdt, Mees Kaandorp (56’ Elias Sørensen).

FC Volendam: Joey Roggeveen; Denso Kasius, Brian Plat (59’ Marco Tol), Micky van de Ven, Derry John Murkin; Boy Deul (86’ Calvin Twigt), Alex Plat, Francesco Antonucci (68’ Samir Ben Sallam); Zakaria El Azzouzi (68’ Martijn Kaars), Samuele Mulattieri, Ibrahim El Kadiri (86’ Dean James).