‘Hey Pé, je lijkt zo wel op Thomas Muster’

En zo wordt een bijnaam geboren…

De legendarische Thoom Sier overleed kort geleden, op 95-jarige leeftijd. De opa van Peter Tol – die luistert naar de bijnaam ‘Muster’, maar daar later meer over – was vaak op de tennisbaan te vinden. Zeker als zijn getalenteerde kleinzoon speelde. Ze hebben wat uurtjes samen in de auto gezeten op weg naar toernooien door heel het land.

Door Jan Koning

Thoom Sier dus, kreeg de naam Titta toebedeeld. Ik was eigenlijk altijd in de veronderstelling dat dit te maken had met zijn voorliefde voor de weelderige vormen van de dames ter hoogte van de borststreek. Dit blijkt echter niet het geval. Thoom was een begenadigd trompettist bij het muziekkorps in Volendam. Geloof het of niet, de naam titta is afgeleid van het geluid dat hij maakte tijdens het oefenen met de trompet. ‘Ti ta ti ta’.



Terug naar zijn kleinzoon Peter dan. De geliefde fysiotherapeut bij Kernpraktijk De Garage staat van jongs af aan bekend als Peter Muster. Vernoemd naar de legendarische Oostenrijkse voormalig Grand Slam-winnaar Thomas Muster. Peter bracht zijn tienerjaren voor het grootste gedeelte door bij TV Dijkzicht, samen met Maurice Steur. Dit keer speelden ze ‘Davis-Cup’ met niemand minder dan Hein Buijs (Vik) en Piet Veerman (Rus). Eind jaren ’90 zal het wellicht geweest zijn, dat het een tijdje in de mode was om je haar te blonderen. Peter, modebewust als hij is (heeft-ie vast van zijn opa) ging uiteraard met z’n tijd mee en stond met blonde lokken op baan 1 te sparren met Maurice. Nan Rep, ook veelvuldig aanwezig op de tennisbaan, kwam aangelopen en sprak de historische woorden: ‘jezus Pé, je lijkt zo wel op Thomas Muster.’ Met Heintje Vik en Piet Rus in de buurt, was een nieuwe bijnaam uiteraard direct geboren.

Aruba

Op de tennisbaan lopen nog wel een aantal markante figuren rond die we voornamelijk kennen onder hun pseudoniem. Wat te denken van het dynamische duo Werner Smit (Knex) en Michel Schilder (Aruba). ,,Ik zal een jaar of 13 geweest zijn toen ik bij de Schemerpit kwam en lid werd van de ping-pong”, begint Michel. Mijn zwager Jan Willem Boonstoppel zat daar altijd met zijn vrienden. Jan Willem vertelde in geuren en kleuren over dat hij aan de slag zou gaan op Aruba voor drie maanden om een hotel te bouwen. Hij verwierf hier de bijnaam Jantje Aruba mee. Het hotel ging uiteindelijk niet door en Jan – die met mijn zus Gudy gaat – zagen ze vervolgens niet zo vaak meer in ‘het honk’. Ik kwam er bijna iedere dag en dus doopten ze mij om tot Michel Aruba. De bijnaam is blijven kleven en ingekort tot Aruba, zoals iedereen me tegenwoordig kent. Bij mij is de bijnaam blijven kleven, bij Jan Willem niet.”

Knex

Zijn partner in crime dan. Werner Knex. Geboren als Werner Smit, maar dat zullen niet veel mensen meer weten. Zijn bijnaam heeft hij te danken aan de wereldberoemde dj Nico Dobbel. ,,We zaten in die tijd altijd met vrienden in de Pius X. Ik werd er op uit gestuurd om een film te halen bij HiFi. Voor de jongeren onder ons, dat was een videotheek. Zeg maar het Netflix van toen, waar je films kon huren. Ik kon geen goede film vinden en liep een beetje te dwalen toen Dobbel erin kwam. ‘Wat zoek je, vriend?’, hoor ik hem nog zo zeggen. ‘Gewoon een film met een beetje knokken en sex’, vertelde ik hem. ‘Oké, een Knex-film dus.’ Daarna gingen we gewoon verder tot ik een aantal weken later in de Pius kwam. Er zaten al zo’n 300 jongeren en Dobbel roept door de speakers. ,,Daar hebben we Werner Knex!” Je begrijpt het al. Geen Blubber zoals mijn moeder, maar Knex is blijven hangen en doet dat tot op de dag van vandaag.”

Zelf heb ik het voorrech t gehad om veelvuldig de degens te kruisen – en samen te spelen - met Wim Jonk. De succestrainer van FC Volendam, staat bij velen bekend als Wim Spijker. Waar die naam vandaan komt, is dan weer een verhaal op zich. Daarover meer in een volgende serie, waarin onder anderen ook Rus, Vik, Dobbel en Balbo voorbij zullen komen.

Foto: Aruba & Knex vormden zowel óp als naast de baan een dynamisch duo.