Erf achter flats in de Roerstraat opgehoogd

Op donderdag 6 oktober zijn de stratenmakers van Marco van der Gracht aan de slag gegaan om het terrein achter de appartementenflat aan de Roerstraat op te hogen. In opdracht van Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang” wordt deze klus uitgevoerd.

Om het terrein op te hogen is 60 kuub zand aangevoerd en uitgevlakt. Met een takelwagen werd de graafmachine over de tuinmuur gehesen, want deze past niet door de poorten aan weerskanten van de flat. De tuintjes die hier lagen zijn weg gehaald. Hier had men steeds overlast van (zwerf)katten en de bewoners klaagden steen en been over de kattenstrontlucht die er hing. Alleen twee bomen zijn er op het achtererf blijven staan. Vrijdag komt het opknappen en betegelen van het terrein gereed en ziet alles er weer keurig netjes en strak uit.