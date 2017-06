FC Helmen Verplicht winnaar Kees Rembrandt toernooi

De 48e jaargang van het Kees Rembrandt toernooi begon met een H. Mis in de Mariakerk al vroeg in de morgen om 08.00 uur. Hierna was er in de PX een broodmaaltijd die toppie was verzorgd. Er namen 8 teams aan het voetbaltoernooi deel en de wedstrijden wer-den weer gespeeld op de velden van de RKAV Volendam.

De finale FC Helmen-Naz Drovie’s eindigde in 2-1. Deze stand was reeds met de rust bereikt. Hoewel Naz Drovie’s in de tweede helft nog fel aanzette, hield FC Helmen Verplicht stand en won verdiend het weer geslaagde en sportief verlopen toernooi.

Tot beste speler werd uitgeroepen Robin Bont van FC Helmen Verplicht. De beste keeper was Bill Duin van FC Paard in de Gang.