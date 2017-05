FC Volendam doet wat het moet doen: Winnen



Het was vrijdag een spannende wedstrijd in het Kras-stadion. Al na 30 seconden verrichtte keeper Hobie Verhulst twee spectaculaire reddingen tegen MVV Maastricht. In de 4e minuut opende Enzo Stroo fraai de score voor FC Volendam. Vier minuten later werd het 1-1 toen N’Koyi na een fraaie passeerbeweging Verhulst kansloos liet.

De FC-keeper hield Volendam op de been door even later een penalty van diezelfde N’Koyi te stoppen. MVV Maastricht miste nog enkele goede kansen, zodat 1-1 de ruststand werd.

Na de pauze schoot Kees Kwakman in de 60e minuut fraai de 2-1 binnen door de bal om de muur te krullen. In de slotminuten schoot Kevin van Kippersluis de bevrijdende 3-1 in de touwen uit een penalty.