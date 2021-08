FC Volendam laat zege door vingers glippen

FC Volendam heeft de winst in de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie - met meer dan 250 meegereisde supporters - uit handen gegeven. Met een 0-2 voorsprong op zak controleerde de ploeg van trainer Wim Jonk het grootste gedeelte van de wedstrijd, zonder groots te spelen. Maar in de eindfases van beide helften moesten de bezoekers een tegengoal incasseren. De 2-2 zelfs in de extra tijd, waardoor de ploeg met veel chagrijn van het veld stapte.

Door Eddy Veerman

Naast de ontbrekende geblesseerden Boy Deul en Derry John Murkin begon Micky van de Ven op de bank. De centrale verdediger reisde woensdag naar Olympique Marseille, dat hem wil inlijven. Donderdag speelde Van de Ven, die eerder kampte met lichte knieklachten, wel in de basisopstelling tijdens de laatste training. In Eindhoven startte John Hilton voor het eerst in de basis, als linksback. De twintigjarige Nederlandse Amerikaan begon nerveus en onnauwkeurig, maar dat gold voor heel veel spelers in het Jan Louwers Stadion.

De nieuwe doelman van Volendam, Inter Milaan-huurling Filip Stankovic, mocht zich al vroeg laten gelden bij een schot van Dave de Meij. Daarna kwam Eindhoven nauwelijks meer in de buurt van het vijandelijke doel. Een paar minuten na de poging van De Meij stond het 0-1. Mike Eerdhuijzen dwong na een afgeslagen aanval met een uitstekende tackle een hoekschop af voor Volendam. Daaruit kopte Brian Plat op de lat en daarbij leek de bal al over de doellijn, maar het spel ging door en Daryl van Mieghem en Alex Plat (assist) hielden vervolgens overzicht, waardoor de goed gepositioneerde Damon Mirani zijn eerste goal in het shirt van de FC-hoofdmacht kon maken.

Dat gold naderhand ook voor Van Mieghem, die op twintig meter van het doel een zelf versierde vrije trap fraai langs de bij de Brabanders ingevallen doelman Borgmans krulde: 0-2. Volendam had het beste van het spel, kwam vaak door over links via Ibrahim El Kadiri, maar dat leverde nauwelijks rendement op. Eén keer werd hij zelf in schietpositie gemanoeuvreerd door Robert Mühren en Hilton, maar Jort Borgmans kon de bal pakken.

Op slag van rust mocht de thuisclub terug in de wedstrijd komen. John Hilton was tegenstander Jasper Dahlhaus en de bal even kwijt, waarna Calvin Twigt kwam assisteren, maar dat deed hij naïef en scheidsrechter Dröge wees wel heel gemakkelijk na de stip toen Dahlhaus neerging. Joey Slegers benutte op slag van rust de buitenkans.

Eindhoven bracht meteen in de tweede helft veel energie en Volendam oogde opnieuw onrustig. Uit een corner schoot Amevor van dichtbij over. Aan de overkant werd een schot van Alex Plat geblokt. Diezelfde Plat en ook Robert Mühren werden binnen de zestien uit balans (Mühren zelfs hardhandig) gebracht, maar beide keren wilde Dröge van niets weten.

Een kwartier na rust maakte Kevin Visser zijn rentree. Net als in de eerste helft kwamen de Brabanders vervolgens nauwelijks in de buurt van Filip Stankovic en drukte Volendam Eindhoven terug. De beste kans kwam er toen doelman Borgmans een schot van Visser losliet. Invaller Martijn Kaars leek de mogelijkheid te krijgen waar hij altijd op loert, maar Borgmans pakte zijn rebound. In de laatste vijf minuten ontsnapte Volendam nog, toen de mee naar voren gekomen centrale verdediger Amevor net naast kopte. En zag Dröge opnieuw geen penalty in een overtreding op Mühren. Vervolgens viel de gelijkmaker alsnog, toen de ervaren Mirani en Visser naar voren liepen en de bal achter hen viel. Sleegers schoot fraai raak.