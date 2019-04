Fietsenstalling naast het Havenhof

De herindeling van het Europaplein en de Zeestraat nadert het eindpunt van de eerste fase. Het bestraten is zo goed als afgerond, zodat nog voor met Pasen de vakantiedrukte begon, de Zeestraat weer vrijgegeven kon worden voor het (auto)verkeer. Na kermis zal het planten van de bomen uitgevoerd worden in de Zeestraat en het Europaplein.

Aan het grote tekort van stalling voor fietsen in de Oude Kom en het centrum is ook gehoor gegeven. Naast winkelcentrum Havenhof, op de kop van de Rokersgracht, zijn stroken met stalen rekken geplaatst, waartussen men de fietsen kan stallen. De fietssloten kunnen om de rekken bevestigd worden. Het stallen van fietsen in het uitgaansgebied (o.a. op de dijk) is ook een probleem, waar een oplossing voor gezocht dient te worden. Nu staan de rijwielen her en der verspreid. Dit tot grote ergernis van velen.