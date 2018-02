Fraaie ondergaande zon

Dinsdagavond rond 17.30 uur was er een fel schijnende ondergaande zon te zien. Bij het sluisje van Katwoude stonden een vijftal fotografen om dit fraaie natuurverschijnsel op de gevoelige plaat vast te leggen.

Door de zon werden de wolkenpartijen met een roodkoperen gloed beschenen. De Molen van Katwoude kon zo als mooi decor dienen voor het maken van een fraai plaatje. Ook een grote zwerm vogels, die in de avonduren geregeld zwaaiend over de weilanden van Katwoude rondvliegt, vloog krijsend in het rond. Om uit te rusten zoeken de vogels dan de bomen in de omgeving uit om even een halt te houden. Omdat een wolk voor de ondergaande zon kwam te hangen, werd veel licht tegengehouden, anders was de hele horizon mooi verlicht geweest. Toch konden de fotografen er wat leuke plaatjes van schieten. Slechts enkele minuten kan men van dit natuurverschijnsel genieten.